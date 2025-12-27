またしてもインスタグラムのストーリーズに登場

ワールドシリーズMVPに輝くなどの大活躍を見せた、ドジャースの山本由伸投手のクリスマスの過ごし方に日米が注目している。イブの24日夜に公開された2ショットに続き、新たな写真がSNSに投稿された。

今回も新たな山本写真を公開したのは、同い年で2016年のドラフトでオリックスに入団した同期の山崎颯一郎投手。イブの夜に公開したカニの水槽を前にした2ショットに続き、今度は焼き肉店で撮影された写真をインスタグラムのストーリーズに投稿。2人に加え、オリックスの廣岡大志内野手も登場した。

投稿には「おかわり由伸」「廣岡さんゴチした！」との文字が入っており、2歳上の廣岡の奢りで食事を楽しんだとみられる。SNSでは「ええ!! 由伸くんと廣岡くんがご飯！ 颯一郎さんもいるけど、意外な組み合わせ！」「え！ 廣岡とそういちと由伸!?!? ちょ、ちょ、、」「由伸さんと颯一さんと廣岡さん!? 凄いメンバー」「由伸と颯一郎とまさかの廣岡くん」「なんて珍しいメンバーwwww」「この3人の場合、廣岡くんにゴチになるのか」などのコメントが寄せられている。

廣岡は2023年途中にオリックスに移籍し、山本と同僚だった期間は短めだが、オリックス3連覇の仲間として今でも交流があるようだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」もX（旧ツイッター）で「山本由伸は今年のクリスマスに、元NPBチームメイトの山崎颯一郎と廣岡大志と再会した」と報じ、オフの過ごし方にも注目していた。（Full-Count編集部）