名古屋駅や栄の中心街にアクセスしやすく便利な立地の「リッチモンドホテル名古屋納屋橋」が2025年11月25日にリニューアルオープンしました。これに伴い、ホテル1階に朝食ビュッフェを堪能できる「ロイヤルホスト名古屋納屋橋店」も新規開店したので、朝食付きで宿泊してきました。エントランスから館内に入ると、納屋橋エリアの特徴である重厚で⾵格あるイメージを取り⼊れ、⽊⽬を基調とした落ち着いた