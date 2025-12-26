大雪や暴風雪の影響で、明後日28日にかけて北日本や北陸を中心に、交通へ影響のでる可能性が大きいでしょう。帰省ラッシュと重なり、今夜26日から移動する場合は、関東甲信の山沿いや山陰などでもリスクが高くなっています。車の運転はいつも以上に慎重に。最新の気象情報のほか、交通情報も確認してください。北日本や北陸で大雪が続く帰省の移動に影響も昨夜25日から今朝26日にかけては山陰や近畿北部を中心に積雪が急増しまし