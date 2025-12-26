大雪や暴風雪の影響で、明後日28日にかけて北日本や北陸を中心に、交通へ影響のでる可能性が大きいでしょう。帰省ラッシュと重なり、今夜26日から移動する場合は、関東甲信の山沿いや山陰などでもリスクが高くなっています。車の運転はいつも以上に慎重に。最新の気象情報のほか、交通情報も確認してください。

北日本や北陸で大雪が続く 帰省の移動に影響も

昨夜25日から今朝26日にかけては山陰や近畿北部を中心に積雪が急増しました。今日26日午後1時現在は、北陸や関東甲信の山沿いなどで雪の降り方が強まっています。

このあと雪は、北陸や東北の日本海側が中心となり、明後日28日(日)昼にかけて、多い所では70センチ以上の降雪となりそうです。





明日27日にかけて大雪・暴風雪・高波に警戒

今回の寒気により、大雪のほか、東北や北陸では明日27日(土)にかけて暴風雪に警戒が必要です。

また、東北の日本海側から山陰にかけては明日27日(土)朝にかけて高波にも警戒してください。



大雪による立往生や、猛ふぶきや暴風雪による視界の悪化などが考えられます。帰省などで移動を予定している場合は、計画に余裕を持って、休憩を取りながら安全運転を心がけてください。また、長時間の立往生の場合に備えて、スコップや毛布などを車の中に用意しておくと安心です。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。