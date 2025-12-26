サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター裏のVESA規格を活用し、HDDや小型PC、Nintendo Switchを挟む・置くの2通りの置き方でスマートに収納できるモニターアーム対応ホルダー「100-VESA011」を発売した。■モニター裏を活かす、新しい収納発想これまで使われていなかったモニター背面のスペースを、実用的な収納空間へと変えるのが本製品の最大の特長だ。VESA規格のネジ穴を使用するため