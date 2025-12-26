モニターアーム併用で背面活用！2通りの収納が可能な収納ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター裏のVESA規格を活用し、HDDや小型PC、Nintendo Switchを挟む・置くの2通りの置き方でスマートに収納できるモニターアーム対応ホルダー「100-VESA011」を発売した。
■モニター裏を活かす、新しい収納発想
これまで使われていなかったモニター背面のスペースを、実用的な収納空間へと変えるのが本製品の最大の特長だ。VESA規格のネジ穴を使用するため、見た目もすっきり。外付けHDDや小型PC、Nintendo Switchなどを浮かせて設置でき、デスク上の煩雑さを一気に解消する。
■モニターアーム対応で自由度アップ
ユーザーの要望に応え、モニターアームと併用できる新仕様を採用した。画面位置を自在に調整しながら、背面には必要な機器をまとめて設置可能。作業効率と快適性を両立し、ワークスペースの最適化を実現する。
■選べる2WAY構造で幅広い機器に対応
挟み込んで固定する「ホルダータイプ」と、機器を載せる「棚タイプ」の2WAY仕様。ホルダータイプは幅3.2〜5.2cmまで調整可能で、機器に合わせてしっかり固定。棚タイプは幅10cmまで対応し、ドッキングステーションなど幅のある機器も安定して設置できる。
■機器にやさしい設計と安心の耐荷重
設置面にはクッションを付属し、大切な機器へのキズ付きを防止。スチール製の堅牢な構造で、総耐荷重は3kgまで対応する。見えない部分にも配慮した設計で、長期間安心して使用できる品質を追求した。
■VESA規格対応で簡単取り付け
VESA75×75mm、100×100mmに対応し、多くの液晶ディスプレイやテレビに取り付け可能だ。付属のボルトとスペーサーでスムーズに設置でき、初めての方でも安心。設置後は配線もまとめやすく、背面まで美しい環境を構築できる。
■商品仕様
■モニターアーム対応ホルダー「100-VESA011」
■商品仕様
■モニターアーム対応ホルダー「100-VESA011」
