私（チカ）は夫のヒロトとの結婚当初から、義両親の接し方に戸惑っていました。距離感が異様に近いグイグイ系の義母と、娘扱いして謎に包み込もうとしてくる義父。私は「生理的に無理」という感覚になり、疲れない程度の距離感を探りながら付き合っていました。娘のミオが生まれて半年ほど経つと、義両親からの食事会の誘いが再開します。私が体調の悪さを理由に断ろうとすると、ヒロトは「ゆっくり休んでて」と言ってミオだけを連