札幌市西区の路上で12月25日午前8時すぎ、小学生の男の子と女の子が20代くらいの人物に腹部を殴られるなどの暴行を受ける事件がありました。事件があったのは、札幌市西区八軒3条東1丁目の路上です。午前8時半前、学校の関係者から「子どもが暴行を受けたようだ」と通報がありました。警察によりますと、児童が４人で登校していたところ、向かいから来た人物が無言で1年生の男の子の腹部を殴打し、4年生の女の子に体当たりしたとい