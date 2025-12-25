クリスマスイヴの夜、不思議なキーワードがＸ（旧ツイッター）でトレンド上位入り。ＳＮＳ上ではお祭り騒ぎとなった。 その言葉は「キセキィ」。２４日２０時から配信された「ウマ娘プリティーダービーぱかライブＴＶ」内で、新ウマ娘「キセキ」が発表された直後から、徐々にランキングを上げた。キセキは、２０１６年にデビューし、翌１７年の菊花賞・G１を勝った。その後も２１年に７歳で引退するまで、国内外で３３戦（