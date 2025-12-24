童話「シンデレラ」の醜い義姉を主人公にした北欧ゴシック・ボディホラー『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』が１月1６日（金）より公開。完璧な美を追い求める主人公の不穏な未来を予感させる本編映像が解禁された。憧れの王子が妃探しをする舞踏会に招待されたエルヴィラ。母親の猛烈な後押しのもと、絶叫必至の美容外科手術で顔を整え、美の権化のような先生から侮辱的なダンスレッスンを受け、プロポーズを勝ち取る