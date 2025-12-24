童話「シンデレラ」の醜い義姉を主人公にした北欧ゴシック・ボディホラー『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』が１月1６日（金）より公開。完璧な美を追い求める主人公の不穏な未来を予感させる本編映像が解禁された。

憧れの王子が妃探しをする舞踏会に招待されたエルヴィラ。母親の猛烈な後押しのもと、絶叫必至の美容外科手術で顔を整え、美の権化のような先生から侮辱的なダンスレッスンを受け、プロポーズを勝ち取る準備を着々と進めている。

そんな彼女に残された課題は“体形”。プレッシャーとストレスによる盗み食いのせいで、舞踏会用のドレスが入らないのである。見かねた先生は、ダイエットの奥の手とも言える“あるもの”を彼女に渡していたようで……。

映像は、エルヴィラがこれから挑む秘密のダイエット方法を妹のアルマに打ち明けるシーンを切り取っている。しかしそれは、“美の代償”を払わされることになる危険な方法だった。

エルヴィラが誇らしげに見せたのはサナダムシの卵。サナダムシを腸に寄生させることで、いくら食べても栄養を横取りされ、どんどん痩せられるというのだ（※絶対にマネしないでください）。浮かれた姉に対し、冷静な妹のアルマはドン引き。際限なく美を追い求めるエルヴィラは、どこまで蝕まれていくのだろうか……。

併せて、５種類のアザービジュアルが解禁。美容外科手術後のフェイスガードをつけたエルヴィラの姿や、王子とエルヴィラのロマンスカット、流血するエルヴィラと美しいアグネス（シンデレラ）の不穏な２ショットなどが使われている。

『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』

2026年１月16日（金）新宿ピカデリーほか全国公開