ÆÁÅç»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬12·î23Æü¤ÎÌë¡¢Çï»ÒÌÚ¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ò²ó¤ê¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ò½ä²ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î½õÇ¤¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»ùÆ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÞÏËÌ¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤éÌó200¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¡×³èÆ°¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤½¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë½ª¶È