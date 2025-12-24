Çï»ÒÌÚ¤Ç²Ð¤ÎÍÑ¿´¤è¤Ó¤«¤±¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬12·î23Æü¤ÎÌë¡¢Çï»ÒÌÚ¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤ò²ó¤ê¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤ò½ä²ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î½õÇ¤¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»ùÆ¸¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÞÏËÌ¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤éÌó200¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¡×
³èÆ°¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤½¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ç37²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
23Æü¤Ë½ª¶È¼°¤ò½ª¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢È¿¼ÍÈÄ¤¿¤¹¤¤ò¤«¤±¡¢Çï»ÒÌÚ¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë
¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¤é¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ä²Ð»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌó2»þ´Ö¤«¤±¤Æ»ÕÁö¤Î½»Âð³¹¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£