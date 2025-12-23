県内の公立のすべての小中学校と多くの高校で、12月23日に終業式が行われました。24日から冬休みです。徳島市の上八万小学校では、児童約310人が体育館に集まり、終業式が行われました。式では谷口早代校長が「2学期を振り返り、成長した自分をいっぱい誉めてあげてください」と挨拶しました。このあと教室に移動した児童らは、担任の先生からそれぞれ通知表を受け取った後、生活習慣や交通安全に気を付けるなど、冬休みの過ごし方