県教育委員会は12月22日、徳島市の小学校に勤務する男性教諭が、盗撮未遂などの罪で罰金刑を受けていたことを明らかにしました。県教委は22日付けで、この男性教諭を懲戒免職処分にしました。懲戒免職処分となったのは、徳島市の小学校に勤務する34歳の男性教諭です。県教委によりますと、この男性教諭は2025年1月に徳島市の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたほか、過去に校内で児童の