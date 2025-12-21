お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が21日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に出演。東京・赤坂の個室サウナ店で客の30代夫婦が死亡した火災についてコメントした。15日にサウナの個室内で男女2人の利用客が倒れているのが発見され、病院に搬送されたが死亡が確認された。サウナ室の内外にあった扉のドアノブがいずれも外れ、床に落ちていた。2人は夫婦だった。サウナ室の出入り口付近で倒れており、ド