大谷のカードが4.6億円で落札ドジャース・大谷翔平投手のおかげで“億り人”が増えている。18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」に出品された、世界で1枚だけのサイン入りカードが300万ドル（約4億6700万円）で落札された。過去にも大谷のグッズは異次元の値段がついている。今回出品されたのは「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。MVP、サイ・ヤング