今月22日の冬至を前に、那賀町の「もみじ川温泉」では20日から恒例の「ゆず湯」のサービスがはじまり、地元の子どもたちが楽しみました。冬至に「ゆず湯」に入ると1年間、風邪を引かず、健康に過ごせると言われていることから那賀町のもみじ川温泉では毎年、冬至にあわせて「ゆず湯」のサービスを行っています。20日の営業時間前には地元「あいおいこども園」の園児5人が招待され「ゆず湯」を楽しみました。園児の一人