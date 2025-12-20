22日発売の情報誌「JUNON」2月号に宗山、黒川、中島、古謝が登場楽天は20日、22日発売の情報誌「JUNON」2月号に4選手が登場することを発表した。楽天の選手が同誌に掲載されるのは今回が初めて。ユニホーム姿から様変わりした初々しい選手たち。中でも「さすがにイケメンすぎないか」「アイドルよりアイドル」と視線を集めたのが、宗山塁内野手だった。今回起用されたのは、宗山、黒川史陽内野手、中島大輔外野手、古謝樹投手