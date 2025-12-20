¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡Ö¤³¤Î²¹ÅÙ¡×¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¡×¿»¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢£·Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆþÍá¤ò°å³ØÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤­¤¿ ÆþÍá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦Ááºä¿®ºÈ»á¤Î¿·´©¡ØÆþÍá¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù(¥¢¥¹¥³¥à)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¿Í¤Ï·ì´É¤«¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡û¿Í¤Ï·ì´É¤«¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Æ¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢