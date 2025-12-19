福岡県警中央署は12月15日の早朝、同県糸島市に住む無職の山口直也容疑者（30）を殺人未遂の疑いで緊急逮捕した。【写真】「夜中でも電気がついていた」山口容疑者が住んでいたアパート山口容疑者は前日の14日夕方、福岡市中央区にある『みずほPayPayドーム福岡』の敷地内で、アイドルグループ『HKT48』のスタッフ男性（44）の胸を持参していた包丁のような刃物で刺し重傷を負わせたというもの。《福岡刺傷事件》犯人の逃走劇