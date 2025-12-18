県は、閉会日に出される11月の追加補正としては過去最大規模となる、約339億円の追加補正予算案を、12月19日の県議会最終日に提案します。追加補正予算案の総額は339億2300万円で、11月定例会閉会日に提案する追加補正としては過去最大規模です。このうち約56億円は、国の経済政策を受けた物価高騰対策です。主なものでは、職員の賃上げに取り組む福祉・介護事業者への補助などに22億3000万円、医療機関や社会福祉施設に対し、高騰