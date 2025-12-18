2026年から県の最低賃金が初の1000円台になるのを前に、徳島労働局は12月18日、徳島文理大学に学生への周知について協力を要請しました。これは、年末年始アルバイトをする学生が増えるのを前に、2026年1月1日から県の最低賃金が66円引き上げの1046円になることを知ってもらおうと、徳島労働局が行いました。18日、徳島労働局の亀井崇局長ら3人が徳島文理大学を訪れ、県の最低賃金改定について学生への周知を呼びかける文書を、梶