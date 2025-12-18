18日午前の木原稔官房長官の記者会見で、ミス・フィンランドの女性や国会議員らが、アジア人差別とされる「つり目」の写真をSNS投稿している問題についての質問が出た。【映像】「政府としてどう対応？」官房長官の答え記者が「フィンランドでの差別的なSNS投稿の問題について伺います。ミス・フィンランドの女性や与党の議員らがアジア人差別とみなされる“つり目”の写真をSNSに投稿したことが問題になっています。この件に