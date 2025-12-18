ロッテ前コーチ・大塚明氏、プロ7年目に1軍定着ようやく確立した地位も、安泰ではなかった。今季にチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた前ロッテの大塚明氏は今オフ、32年間所属したチームを退団。入団後初めて球界を離れ、来季は外からプロ野球を見守る。ロッテ一筋だったプロ野球人生。1軍に定着したのは107試合に出場した1999年、プロ7年目のことだった。入団時は遊撃手だったが、プロ4年目の1997年に外野手へ転向。守備の