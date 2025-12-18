中国政府の渡航自粛要請により、１１月の訪日中国人客数の伸び率は大きく鈍化した。観光地のホテルでは宿泊のキャンセルが相次ぎ、百貨店では売り上げ減少といった影響も出ている。年明けには中国の春節（旧正月）も控えており、観光関係者からは不安の声が上がっている。（仁木翔大、石川泰平）「春節まで続くのか」「中国人のキャンセルが相次いでいる。宿泊料金を下げたのは久しぶりだ」。京都市中京区のホテルの支配人は１