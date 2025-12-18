異国に飛び込んだポンセが当時感じていたこと3年総額3000万ドル（約46億円）でブルージェイズ入りが決まったコディ・ポンセ投手が米ポッドキャスト番組「Baseball is Dead」に出演。来日直後の心境を赤裸々に明かした。ポンセは2021年オフに日本ハムと契約。過ごした時間について「恵まれていた」と前置きしつつ、日本の環境には「とても衝撃を受けた」という。「毎日午後1時にグラウンドに出て、ストレッチして、何マイルもラ