“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が、約20年ぶりにフジテレビの番組に出演することが話題になるなか、古巣を去った女性アナウンサー・渡邊渚の反応が注目を集めている。「堀江氏は、12月23日に放送される『ホンネ喫茶 永田町』という番組に出演します。司会の加藤浩次さんを中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすれば日本がもっとよくなるかを本音で話すプログラムです」（芸能記者）番組の総合演出がオファーをし