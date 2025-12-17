12月17日に発表された、県内のガソリン価格は、前の週から4.1円値下がりして155.7円と、約4年3か月ぶりの低水準となりました。17日に発表された、15日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、前の週から4.1円値下がりして155.7円と、2021年9月以来の低い水準となりました。全国では6番目の安さです。一方、全国平均は先週より4円値下がりして、159.7円でした。全国平均が150円台となったのも、2021