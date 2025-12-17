ロッテ前コーチ・大塚明氏、外野コンバートを振り返る外野へのコンバートが大きな契機となった。ロッテのチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた大塚明氏はこのオフ、32年間所属したチームを退団。入団後初めて球界を離れ、来年は外からプロ野球を見守る。ロッテ一筋だったプロ野球人生。現役時代、飛躍のきっかけをつかんだ若手時代を振り返った。大分の別府羽室台高から1993年ドラフト3位でロッテに入団。高校時代は投手兼外