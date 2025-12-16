減少する木造建築職人、いわゆる大工の担い手育成につなげようと12月16日、阿南市の高校で現役大工による出前授業が行われました。この出前授業は、木工加工の楽しさを知ってもらい、減少する大工の担い手育成につなげようと、県内の木材生産者や建築業者などの団体が行いました。授業には、阿南光高校都市環境システム科の2年生22人が参加しました。現役の大工らが講師となって、大工の仕事などについて学んだあと、生徒たちは県