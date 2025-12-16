県内の今年一年の出来事を映像とともに振り返る「プレーバック2025」。今回のテーマは「くらしと経済」です。米騒動に物価高、ありとあらゆるものが値上がりし、わたしたちの生活に大きな影響を及ぼしました。 （高市首相）「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」日本の憲政史上初の女性首相が誕生した2025年。高市首相の発言は新語・流行語大賞にも選ばれました。しかし、働けど働けど、一向に暮ら