田中将大 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

田中将大、日本シリーズでの伝説の中0日登板の裏話を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 15日の番組で、田中将大が2013年の日本シリーズの裏話を語った
  • 3点リードの最終回に中0日で登板し、そのままリードを守り切った田中
  • 妻は「明日投げないよね?」と気遣ったが、田中は答えなかったという
