12月15日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、吉村崇（平成ノブシコブシ）の意外な一面が明らかになる場面があった。【映像】45歳ベテラン芸人、“変わったフェチ”の切ない理由…母親との最後の記憶この日は「アレン様選手権」を開催。芸人たちが“ボケ禁止”という名目で真面目に答えた質問を、別室でモニタリングしていたアレン様が10点満点で採点するというドッキリ企画だ。真面目な回答の中に、芸人たちの私生活や本音がポ