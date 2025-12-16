オリ移籍平沼の妻森咲さんがインスタで報告西武から現役ドラフトでオリックスに移籍した平沼翔太内野手が束の間のオフを満喫した。妻の森咲智美さんが14日、自身のインスタグラムを更新。山梨・忍野八海に家族旅行に行ったことを報告した。森咲さんは2018年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー」でグランプリを受賞すると、そこから3年連続で選出され、殿堂入りを果たした。その後はタレントや歌手としても活躍。2024年1月に平沼と