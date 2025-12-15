DeNAの関根がメキシコウインターリーグでの移動日の様子を公開メキシコ合衆国で行われているウインターリーグに参加中のDeNA・関根大気外野手が自身のX（旧ツイッター）を更新し、移動試合日の様子を映像で公開した。試合を終えて深夜0時にホテルに到着したが、1時間弱の仮眠を取って午前3時には出発。空港で荷物を預け、午前6時に飛行機に乗り込んで時差マイナス1時間のオブレゴン空港に到着した。その後アパートで午後1時ま