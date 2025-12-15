UCC上島珈琲（神戸市中央区）が、「コーヒー福袋2026第二弾」選べる2種のセットを12月15日10時にUCC公式オンラインストアで販売を開始します。UCCグループ各社のさまざまなブランドのコーヒーを飲み比べできる「＜ワンドリップ＞ブランド横断セット」（5500円、以下、税込み）と、ホテルやカフェでも採用されているUCC業務用の豆製品大容量セット「＜豆＞業務用2.3kg大容量セット」（8000円）の2種がラインアップ。【写真】えー