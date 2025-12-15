UCC上島珈琲（神戸市中央区）が、「コーヒー福袋2026第二弾」選べる2種のセットを12月15日10時にUCC公式オンラインストアで販売を開始します。UCCグループ各社のさまざまなブランドのコーヒーを飲み比べできる「＜ワンドリップ＞ブランド横断セット」（5500円、以下、税込み）と、ホテルやカフェでも採用されているUCC業務用の豆製品大容量セット「＜豆＞業務用2.3kg大容量セット」（8000円）の2種がラインアップ。

【写真】えー！ 豪華！ “1万2277円”お得になっている“豆セット”の中身も公開！

「＜ワンドリップ＞ブランド横断セット」は、「CAFE HOME」シリーズの「withチョコレートスイーツVP10g」「Shining Sunlight 晴れの日にVP10g」「in Bright time 明るい時間にVP10g」「Decaf Empathy 思いやりをVP10g」「Decaf Break ひと休みをVP10g」「Decaf Deep Breath 深呼吸をVP10g」「オリジナルペーパーフィルター 3枚入り」2セットのほか、「ヒルス シングルオリジンセレクション 8g×7杯分」「ヒルス ハーモニアス ハワイコナブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分」7個、「ヒルス ハーモニアス ゲイシャSHBブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分」7個、「水素焙煎（ばいせん）ワンドリップコーヒー コロンビア産 10g」3個が入っています。単品で購入した際の合計金額より、709円お得。

一方の「＜豆＞業務用2.3kg大容量セット」は「UCC カフェネイチャー RA認証農園産コーヒー ダークロースト 」500グラム、「U.COFFEE 石釜オリジナルブレンド」500グラム、「UCC 極味 まろやか仕立て」500グラム、「UCCグランゼストロング」500グラム、「UCC CN 水素焙煎コーヒー シティーロースト」AP300グラムが封入。単品で購入した際の合計金額より、1万2277円お得になっています。