¹ñ²ñµÄ»öÆ²¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤¬½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»ÔÄ®Â¼¤Ø³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò½ä¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¡ØÅ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥³¥á°Ê³°¤Î¿©ÎÁÉÊ¤â²¿¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡Ù¤È¾¡¼ê¤Ë¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¸©Æâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡Ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬ÇØ·Ê¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¾å¤Ë¤Ï¡ÖÊ®ÈÓ¤â¤Î¡×¡ÖÅ¥Æì¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤âÁê¼¡¤°¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¼«¼£