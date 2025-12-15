幼少期には親に連れられて、学生時代になると夏休みの宿題をしに行ったり資料を探しに行ったりと、ほとんどの人が人生の中で何度か図書館を利用したことがあるはず。しかしその中で、一体どれだけの人が「図書館」について知っているのだろう。『図書館を学問する なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか』（青弓社）の著者・佐藤 翔氏は、事実やデータ、エビデンスを踏まえて図書館を考える「図書館情報学者」だ。図書館情