俳優の瀬戸康史（37）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妹で女優の瀬戸さおり（36）と俳優の宮崎秋人（35）の結婚を祝福した。さおりと宮崎はこの日それぞれのインスタグラムで、連名の文書と笑顔で見つめ合うウエディングフォトを公開。「私事で恐縮ではございますが、この度、宮崎秋人と瀬戸さおりは結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。「今後は夫婦として、お互いを支え合いながらあた