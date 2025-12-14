父は通算3060安打をマークしたクレイグ・ビジオ氏昨季はドジャースでもプレーしたキャバン・ビジオ内野手について、オフに新たな去就情報が聞こえてこない。今季はロイヤルズでプレーするも、7月末にメジャー出場前提となる40人枠から外す措置（DFA）となり、そのままメジャー復帰することがないまま終わった。父は、アストロズ一筋で米野球殿堂入りを果たしたクレイグ・ビジオ氏。ブルージェイズでメジャーデビューした2019年