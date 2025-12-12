（小玉アナウンサー）「ここからはお天気の豆知識を伝えてもらうマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「12月も中旬、年末まであとわずかになりました」「年末といえば大掃除、テレビの前のみなさんも、そろそろ始めているのではないですか？」「ということで、きょうのテーマはこちら『天気と掃除』です」「天気によって、おすすめの掃除場所とその理由をお伝えしま