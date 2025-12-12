フジテレビは12日、同局制作番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケで「SUPEREIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2カ月のケガをされました」と番組公式サイトで発表した。同番組公式サイトによると、11日午後に行われた「回転台の上に乗るゲームの収録中」に横山が負傷。状態については「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2カ月のケガと発表した。横山に対し「大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げま