CM総合研究所が発表…「消費者を動かしたCM展開」148銘柄“広告塔”として改めて存在感を示した。CMの調査会社「CM総合研究所」は10日、2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を発表。ドジャース・大谷翔平投手が起用された、飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が2025年を象徴する10社だけの特別賞に選ばれた。CM総合研究所は、「時代性」「話題性」「影響力」に優れ、本年度を