アイドルグループ「AKB48」元メンバーの小嶋陽菜さん（37）が、アイドルの姿と実業家としての姿の写真を公開し、そのギャップに注目が集まっている。「今日から普通の社長に戻ります」AKB48は12月4日から7日にかけて、活動開始から20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催した。7日の最終公演には、小嶋さんや前田敦子さん（34）、大島優子さん（37）ら、そうそうたるOGたちが集結した。小嶋さんは12月9日、Xを更新し、「今