アイドルグループ「AKB48」元メンバーの小嶋陽菜さん（37）が、アイドルの姿と実業家としての姿の写真を公開し、そのギャップに注目が集まっている。

「今日から普通の社長に戻ります」

AKB48は12月4日から7日にかけて、活動開始から20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催した。7日の最終公演には、小嶋さんや前田敦子さん（34）、大島優子さん（37）ら、そうそうたるOGたちが集結した。

小嶋さんは12月9日、Xを更新し、「今日から普通の社長に戻ります」と投稿。アパレルブランドやランジェリーブランドなどを手掛ける会社の代表として、仕事に勤しむ写真を公開した。

続けて「おととい--- きょう」と投稿し、アイドル衣装を着た写真と、社長として仕事する写真を並べて公開した。

Xユーザーからは「天然系アイドルのにゃんにゃん（編注：小嶋さんの愛称）かわいすぎ 社長にゃんにゃんめっちゃカッコいい 魅力がありすぎる」「ギャップがありすぎ！ 笑」「まったくイメージが異なるのに、どっちも美しい！！」「アイドルでも社長でもかわいい、にゃんにゃんが好きだ」などのコメントが寄せられている。