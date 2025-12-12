ウインターミーティングで動いた市場…日本人3選手の評価はMLB各球団の幹部が集まるウインターミーティング（WM）が11日（日本時間12日）に終了した。FA市場が大きく動き出し、日本人選手の去就も近日中に動きがあるとみられる。今回のウインターミーティングはフロリダ州オーランドのホテルで実施された。球団幹部や代理人たちがミーティングルームなどを使って直接交渉するため、移籍市場が活発に動く。2日目の9日（同10日）