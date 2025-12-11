ウクライナ・ワシリキウカ郊外の工場で、無人機を製造するエンジニア「ナンバーエイト」＝9月【キーウ共同】ウクライナメディアは10日、黒海でロシア南部の黒海沿岸ノボロシースクに向けてウクライナの排他的経済水域（EEZ）を航行していたタンカーをウクライナ海軍の無人機が攻撃したと報じた。関係筋の話としている。タンカーは大破したという。ウクライナへの侵攻を続けるロシアが制裁逃れに利用している「影の船団」の一部