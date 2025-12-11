セブンカフェベーカリーは成功するのか？食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。最近じわじわ話題になっているのが、セブンイレブンの「セブンカフェベーカリー」。“セブンの焼き立てパン”と言えばわかりやすいかもしれません。これは店内で1個数分の最終焼成を行